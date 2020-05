Von Isabel Hansen

Pforzheim. Was normalerweise schlicht unter schlechten Manieren läuft, kann im Covid-19-Shutdown als versuchte gefährliche Körperverletzung vor Gericht landen. Am Amtsgericht Pforzheim verhandelte Strafrichterin Martina Resch mit einer Hust-Attacke auf einem Supermarkt-Parkplatz am 30. März den ersten hiesigen Corona-Fall.

Einig