Petra und Detlef Große aus Kleinglattbach haben die S-VKZ-Tour nach Besigheim gemacht. Ihre Impressionen: „Was für eine tolle Tour, die uns am Montag übers Weitfeld, an Sachsenheim vorbei, weiter auf dem Enztalweg über Bissingen und Bietigheim nach Besigheim führte. In der malerischen Altstadt sind die Restaurants auch Montags geöffnet und servieren leckere Gerichte. Der Rückweg durch das Brachbergertal und den Grillplatz Eselshütte oberhalb Metterzimmerns zeigt, wie schön die nähere Umgebung ist, wenn man hinschaut. Natürlich wird das (erweiterte) Startgeld auf das angegebene Konto überwiesen.“ Und dieser Beitrag kommt auch in den Lostopf, wo es eine Jahresration Ensinger zu gewinnen gibt. Foto: p