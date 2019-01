Hund „Chipsy“ steckt acht Stunden im Abwasserrohr fest

Grossglattbach (rd). Aufwendige Rettungsaktion: Mit Bagger und Fräse musste die Feuerwehr Mühlacker in den Neujahrsstunden eine schwarzmarkene Mischlingshündin befreien, die sich gegen 22 Uhr in der Silvesternacht zwischen Großglattbach und Serres in ein Abwasserrohr verirrt hatte und sich selbst nicht mehr befreien konnte. Nach rund acht Stunden waren Hündin und Besitzer wiedervereint.

Um 5.52 Uhr war klar: Der Einsatz nimmt ein gutes Ende. Chipsy, eine Mischlingshündin, die sich in der Silvesternacht gegen 22 Uhr in ein Abwasserrohr geflüchtet hatte und dort steckengeblieben war, konnte die letzten rettenden Zentimeter in die Freiheit mit Unterstützung ihres Besitzers absolvieren. Das Tier war nach seiner Rettung weitgehend wohlauf, aber völlig erschöpft.

„Dem Besitzer ist kein Vorwurf zu machen“, betonte Matthias Donath, Kommandant der Feuerwehr Mühlacker, am Rande des Einsatzes. Im Gegenteil: Der Mann habe sich vorbildlich verhalten, wollte mit seiner Hündin vor dem großen Trubel um Mitternacht noch eine Runde im Wald zwischen Großglattbach und Serres Gassi gehen. Damit sei er weit entfernt von möglichen, verfrüht gezündeten Böllern und Raketen gewesen. Doch plötzlich türmte die Hündin und flüchtete in ein Abwasserrohr. Erste Vermutungen, dass es doch einen lauten Knall gegeben hat, der die Hündin erschreckt haben könnte, widersprach Donath. „Woran es genau lag, wissen wir nicht“, sagte er, „wir gehen im Moment davon aus, dass die Hündin eine Witterung aufgenommen hat und jagen wollte.“ Was das Tier letztendlich in die missliche Lage brachte, mag zweitrangig sein. Fakt war: Seit circa 22 Uhr saß sie im Abwasserrohr fest – 5,60 Meter hinter dem Ausgang, wie Nachforschungen der Feuerwehr Mühlacker und insbesondere der Abteilung Großglattbach erbrachten. Die Hündin konnte sich nicht mehr selbst befreien. Ihr Besitzer versuchte zunächst selbst über mehrere Stunden, die Mischlingshündin anzulocken und zu befreien.

Die Feuerwehrabteilung Großglattbach wurde um 2.44 Uhr alarmiert. „Tierrettung Stufe K“ habe auf dem Melder gestanden – die kleinste Einsatzstufe. Doch auch die Ehrenamtlichen mussten feststellen, dass sie ohne schweres Gerät nicht viel ausrichten konnten. „Die Großglattbacher Kameraden haben alles versucht: den Hund locken, das Rohr belüften, Lichteffekte setzen“, erklärte Donath, „das hat aber leider alles nicht funktioniert.“ Entsprechend erhöhten sie die Alarmstufe, sodass weitere Einsatzkräfte nachrückten.

Gemeinsam lautete der Entschluss, dass man das Rohr freilegen und auffräsen müsse. Dafür benötigte die Feuerwehr allerdings Unterstützung. „Das ist uns zum Glück auch gelungen“, so Donath. Allerdings hat sich der Weg dahin als steinig erwiesen: „In der Neujahrsnacht jemanden zu erreichen, war sehr schwierig“, verdeutlichte Matthias Donath, der lange Zeit mit Telefonieren beschäftigt war. Letztendlich hatte Donath eine Fachfirma erreicht und ein Feuerwehrkamerad konnte einen Bagger aus Vaihingen organisieren. Klar war jedoch auch, dass der Lärmpegel durch die Arbeiten weiteren Stress für das Tier bedeutete. Zumindest bestand durch das Abwasserrohr Sichtkontakt. Zur Sicherheit wurde allerdings auch das andere Ende des Rohrs von Feuerwehrleuten abgesichert. Nachdem das Loch, das die Feuerwehr mithilfe der Fachfirma aus dem Rohr gefräst hatte, lang genug war, gelang es, die Hündin so weit anzulocken, dass man sie aus ihrer misslichen Lage befreien konnte.