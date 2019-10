Ludwigsburg (p). In den RKH Kliniken haben im September 15 Pflegefachkräfte eine Weiterbildung für Intensivpflege und Anästhesie abgeschlossen. Mit dieser Qualifizierung können sie erweiterte Aufgaben in der intensivmedizinischen Versorgung übernehmen. Damit tragen sie zum hohen Qualitätsniveau der Intensivmedizin in den

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen