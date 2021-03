Drucken PFORZHEIM/ENZKREIS (LE). Laut Landesgesundheitsamt und einer entsprechenden Allgemeinverfügung des Landratsamts Enzkreis, dessen Gesundheitsamt auch für die Stadt Pforzheim zuständig ist, wurde am Dienstag in der Stadt Pforzheim am dritten Tag in Folge der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen... »