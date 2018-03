Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Das 5. Rentnertreffen findet am Mittwoch und Donnerstag (18. und 19. April) in Brackenheim-Dürrenzimmern auf dem Hörnle in der Waldschenke statt. Beginn der Veranstaltung ist um 11 Uhr. Angesprochen sind alle ehemaligen Mitarbeiter der Firmen... »