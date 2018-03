Hölzernes Wohnhaus brennt ab

Korntal-Münchingen (p). Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts in einer Heizungsanlage ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem Wohnhausbrand in der Martin-Luther-Straße in Korntal gekommen. Gegen 3.30 Uhr vernahmen die beiden 94 und 76 Jahre