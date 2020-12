Von Norbert Kollros

Enzkreis. In der Auseinandersetzung der Kreistagsfraktionen im Enzkreis um die Höhe der Kreisumlage bleibt es bis zur entscheidenden Sitzung des Vollgremiums am 14. Dezember spannend. Bei der Vorberatung im Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss kam es zu keiner Empfehlung an den Kreistag