Drucken Die heutige S-VKZ-Tour ist bald Geschichte, was dann? Damit die Traurigkeit über diese Tatsache nicht überhandnimmt, stellen wir heute die Gartenschau in Remseck am Neckar vor. Remseck. Fragt man Remsecks Oberbürgermeister Dirk Schönberger, wie die Gartenschau bis... »