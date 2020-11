Von Isabel Hansen

Pforzheim/Mühlacker. Am 22. Mai 2020 ist ein Somalier in Mühlacker über eine verheiratete Landsfrau hergefallen und wollte sie mit Schlägen und Bissen zum Sex zwingen. Zum Prozessauftakt vor der Großen Jugendkammer in Pforzheim brachte die Anklage weitere Grausamkeiten der Attacke