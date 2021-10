Drucken Zahlautomat beschädigt Freiberg (p). Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr den Zahlautomaten einer Autowaschanlage in der Steinheimer Straße in Freiberg-Beihingen beschädigt. Der Täter, der mit einem Fahrrad unterwegs war, trat mehrfach gegen den Automaten, sodass... »