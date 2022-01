Bietigheim-Bissingen (p). Vermutlich am Sonntagnachmittag hat ein bislang unbekannter Täter auf dem Parkplatz an der Wecke Ellentalstraße/Schwarzwaldstraße in Bietigheim-Bissingen die Heckscheibe eines Seat Ibiza eingeschlagen und dabei etwa 1000 Euro Schaden angerichtet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 0 71 42 / 40 50, zu melden.