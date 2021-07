Bietigheim-Bissingen (p). Vermutlich am späten Dienstagabend hat ein Unbekannter in der Dresdener Straße in Bietigheim-Bissingen die Heckscheibe eines geparkten Chevrolet Matiz eingeschlagen. Anwohner hatten zwischen 23 und 0 Uhr einen lauten Streit und einen entsprechenden Schlag gehört. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 0 71 42 / 40 50 entgegen.