Hecke steht in Flammen

Ludwigsburg (p). In der Nacht zum Sonntag ist die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften in die Straße „Im Vogelsang“ in Ludwigsburg ausgerückt. Dort war vermutlich wegen der derzeitigen Witterungsbedingungen eine Hecke in Brand geraten. Das Feuer wurde gegen 1.20 Uhr entdeckt. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Anwohner die Flammen bereits mit einem Feuerlöscher erstickt. Die Feuerwehr wässerte die Hecke anschließend, um ein erneutes Entfachen zu verhindern. Der Schaden: mehrere Hundert Euro.