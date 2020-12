Drucken Maulbronn. Ihre treuen Kunden wollte die Jagdhornbläsergruppe Mühlacker auch in diesem Jahr nicht enttäuschen und hat am Samstag zum traditionellen Weihnachtsbaumverkauf am gewohnten Platz bei der Hamberger Hütte im Maulbronner Forst eingeladen. Fast 120 Weihnachtsbäume fanden einen... »