Handy-Aktion geht weiter

Mühlacker (p). Die Stadt Mühlacker beteiligt sich an der Handy-Aktion Baden-Württemberg. Im Zeitraum von November bis Januar wurden bereits 58 alte Handys und Smartphones in der Sammelbox an der Infotheke im Rathaus abgegeben, meldet die Stadtverwaltung. Die Sammlung in Mühlacker wird voraussichtlich bis Ende des Jahres fortgesetzt. Durch umweltgerechtes Recycling der bisher abgegebenen Geräte wurden unter anderem 522 Gramm Kupfer, 8,7 Gramm Silber und 1,45 Gramm Gold zurückgewonnen. Mit dem Erlös werden nachhaltige Bildungs- und Gesundheitsprojekte unterstützt.