Drucken Gündelbach/Horrheim (p). Zwei Verkehrsunfälle mit Motorrädern haben sich am Wochenende in Vaihingen ereignet. Schwere Verletzungen erlitt dabei ein 57 Jahre alter Motorradfahrer, der am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf der Landesstraße 1131 zwischen Horrheim und Gündelbach verunglückte.... »