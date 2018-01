Großeinsatz an Realschule

Königsbach-Stein (p). Die Realschule am Bildungszentrum in Königsbach wurde am Dienstagnachmittag von der Polizei mit mehreren Einsatzkräften durchsucht. Auslöser war die Meldung eines Zwölfjährigen, der kurz vor 16 Uhr einen Mann mit einem Messer in der