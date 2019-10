Niefern-Öschelbronn (p). Eine Handgranatenattrappe in der Enz hat am Sonntagnachmittag kurzzeitig für Aufregung gesorgt. Ein Anrufer meldete gegen 16.45 Uhr, dass er in Niefern in der Enz, nahe dem dortigen Wehr, einen Gegenstand entdeckt hätte, der einer Handgranate gleicht

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen