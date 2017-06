Pinache (p). Am Sonntag (25. Juni) findet in der Waldenserkirche in Pinache der jährlich einmal stattfindende Gottesdienst in der Tradition der Waldenser statt. Beginn ist um 10 Uhr mit Pfarrer Stephan Mühlich aus Stuttgart. Anschließend wird zum Kirchkaffee im Pfarrgarten eingeladen.