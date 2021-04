Drucken Querdenker-Demo gestoppt Ludwigsburg (p). Eine nicht angemeldete Demonstration hat am Samstagnachmittag in der Ludwigsburger Innenstadt stattgefunden. Gegen 15.40 Uhr zogen rund 50 Personen aus der Querdenkerszene mit Transparenten, Trillerpfeifen und Trommeln von der Fasanenstraße in Richtung Marktplatz.... »