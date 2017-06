Geschichte der Rollerderby Girls

Ludwigsburg (p). Rollerderby ist eine der ältesten Vollkontakt-Sportarten Amerikas. Zwei Teams treten auf Rollschuhen gegeneinander an, dabei geht um Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer und Taktik. In Ludwigsburg ist die Sportart seit 2007 zuhause, als 20 junge Frauen sich zusammenschlossen und den Verein Barockcity Rollerderby gründeten. Im Ludwigsburg Museum, Eberhardstraße 1 in Ludwigsburg, geben die Rollerderby Girls am Mittwoch (14. Juni) zwischen 14.30 und 15.30 Uhr Einblicke in den Sport und seine Geschichte. Der Eintritt kostet 2,50 Euro.