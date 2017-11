Kirchheim (p). Einen Schaden von etwa 1500 Euro hat ein Fahrzeuglenker zwischen Sontag, 16 Uhr, und Montag, 16 Uhr, in der Starengasse in Kirchheim angerichtet. Der Unbekannte, der vermutlich in einem blauen Fahrzeug unterwegs war, touchierte einen am Straßenrand abgestellten BMW und türmte dann.