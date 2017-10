Diefenbach (p). Im Naturpark Stromberg-Heuchelberg stehen zwei Termine an: Zum Saisonausklang öffnet die Genuss-Scheune Diefenbach am Freitag (6. Oktober) von 16 bis 20 Uhr zum letzten Mal in diesem Jahr. Am Sonntag (8. Oktober) um 14 Uhr bringt Naturparkführer Michael Wennes Familien die Welt der Wildkatzen im Stromberg näher.