Die Möglichkeiten, Zigarettenstummel zu beseitigen, waren in den vergangenen Tagen schon zweimal Thema hier im Kasten. Thomas Fritzlar aus Gündelbach steuert nun ein weiteres – ärgerliches – Kapitel bei. Gegenüber der Wachtkopfhalle habe jemand offenbar den ganzen Aschenbecher eines Fahrzeugs einfach am Gehwegrand ausgekippt. „Der nächste Müllbehälter ist weit entfernt, nämlich circa 20 Meter weiter rechts, gut sichtbar an einem Lichtmasten angebracht“, schreibt Thomas Fritzlar sarkastisch zu seinem Foto.