Fußgängerin von Laster erfasst

Remseck (p). Der Rettungsdienst musste am Freitag eine 74 Jahre alte Fußgängerin in ein Krankenhaus bringen, nachdem sie gegen 2.30 Uhr in einen Verkehrsunfall in Remseck involviert worden war. Im Bereich des Ortsteils Neckarrems