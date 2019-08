Steinheim (p). Mit Handgreiflichkeiten zwischen Erwachsenen endete ein Streit, der am Dienstag kurz vor 20 Uhr zunächst zwischen Kindern und einem Jugendlichen am See in der Straße „In der Gartenstadt“ in Steinheim begonnen hatte. Während zwei zwölf und 13 Jahre

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Kostenlos testen