Maulbronn (sta). Über Tübingen, Horb, das Nagold-Tal und Pforzheim erreichte am Samstag pünktlich um 10.58 Uhr der erste „Radexpress Kloster Maulbronn“ den Stadtbahnhof der Klosterstadt. Fahrräder und Fahrradfahrer transportierte er am ersten Fahrtag nur wenige, das Wetter lud am

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen