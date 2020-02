Fünf Autos stoßen auf der B 10 zusammen

Schwieberdingen (p). Einen Leichtverletzten und einen Schaden in Höhe von etwa 70 000 Euro hat am Montag gegen 15 Uhr ein Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesstraße 10 auf Höhe der Deponie Froschgraben bei Schwieberdingen in Fahrtrichtung Vaihingen gefordert. Das teilte die Polizei mit. Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 10 war an der Unfallstelle in Richtung Vaihingen gesperrt und der Verkehr wurde an der Einmündung der L 1140 ausgeleitet.