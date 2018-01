Führungen durch das Schloss

Ludwigsburg (p). Am Samstag und am Sonntag stehen zwei Zusatztermine mit der gesprächigen Vertrauten der Königin, Kammerzofe Christine, im Ludwigsburger Residenzschloss auf dem Programm, am 13. Januar um 14.30 und am 14. Januar um 13.30 Uhr. Außerdem gibt es an beiden Tagen noch letzte freie Plätze im „Kinderreich“. Eine Anmeldung unter Telefon 0 70 41 / 18 64 00 ist hierfür erforderlich. Außerdem ist die große Ausstellung „Faszination Lego“ an beiden Tagen geöffnet.