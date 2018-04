Fremdsprachige Geschichten

Ludwigsburg (p). Zum letzten Mal vor einer längeren Sommerpause wird in der Veranstaltungsreihe „Internationale Geschichteninsel“ in der Kinderbücherei im Kulturzentrum Ludwigsburg auf Chinesisch und Französisch vorgelesen. Am Mittwoch (18. April) liest Xia Bär um 16.30 Uhr Bilderbuchgeschichten auf Chinesisch vor und am Freitag (20. April) Marion Schönerstedt-Roussel um 16 Uhr auf Französisch. Die Vorlesestunden richten sich an zweisprachig aufwachsende Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren.