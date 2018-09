Von Ulrike Stahlfeld

Auch wenn das Wetter am Wochenende doch ziemlich durchwachsen war, so erwies sich das Enzival bei seiner dritten Auflage erneut als Publikumsmagnet. Rund 2000 Menschen feierten in den Enzgärten von Mühlacker.

Mühlacker. „Das Enzival findet (außer bei Sturm und