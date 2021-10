Frauenvereine in der Kolonialbewegung

Ludwigsburg (p). Die Volkshochschule Ludwigsburg lädt am Montag (18. Oktober) um 19 Uhr zu einem Vortrag über ein wenig bekanntes Kapitel der Kolonialgeschichte ins Kulturzentrum ein: In Württemberg existierten vom Kaiserreich bis in die NS-Zeit Ortsgruppen und Landesverbände etwa des Frauenbundes der Deutschen Kolonialgesellschaft, die sich der Verbreitung kolonialer Ideologie in der Heimat ebenso wie der praktischen Unterstützung der Kolonialdeutschen widmeten. Karten an der Abendkasse kosten acht Euro. Informationen und Anmeldung unter: www.vhs-ludwigsburg.de oder Telefon 0 71 41 / 9 10 24 38.