Ötisheim (p). In der Reihe „Enzkreis erleben“ wird am Sonntag (3. Juni) eine weitere Veranstaltungen angeboten. Eine Exkursion des Landschaftserhaltungsverbandes Enzkreis (LEV) entführt die Teilnehmer an diesem Tag in die Welt der Ackerwildkräuter. Sie gehören in Mitteleuropa zu den bedrohtesten

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen