Drucken Ludwigsburg/Kornwestheim (p). Seit Donnerstag vergangener Woche sitzt ein 20 Jahre alter Mann aus dem Ruhrgebiet in einer Justizvollzugsanstalt in Baden-Württemberg in Untersuchungshaft. Er wird dringend verdächtigt, am Vortag in Kornwestheim als „falscher Polizeibeamter“ Schmuck im Wert von... »