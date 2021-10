Ludwigsburg (p). Das Theater Tredeschin ist am Samstag und Sonntag (16. und 17. Oktober) jeweils um 13 und 15 Uhr im Blühenden Barock in Ludwigsburg zu Gast. Im Aktionshaus im Märchengarten erwartet die Zuschauer ab vier Jahren das Märchen „Frau Holle“ als Marionettentheater. Für die Veranstaltung fällt kein separater Eintritt an. Besucher müssen lediglich im Besitz einer gültigen Eintrittskarte zum Blühenden Barock (Tages- oder auch Dauerkarte) sein. Die Zuschauerzahl ist auf 60 begrenzt. Eine Vorführung dauert circa 45 Minuten.