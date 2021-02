Ludwigsburg (p). Der offensichtliche psychische Ausnahmezustand einer 25-Jährigen hat am Dienstag gegen 9.45 Uhr in der Schorndorfer Straße in Ludwigsburg zu einem polizeilichen Einsatz geführt. Die Frau soll dort zunächst versucht haben, mehrere Fahrzeuge anzuhalten. Bislang ist bekannt, dass

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen