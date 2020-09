Fotosafari und Gesang im Glasperlenspiel

Asperg (p). Das Glasperlenspiel in Asperg startet ins Herbstprogramm. Am Freitag (11. September) um 20 Uhr entführt Sabine Geiger die Besucher in der Fotoreportage „Einfach tierisch! In Botswana und Zimbabwe“ auf den afrikanischen Kontinent. Sabine Geiger hält diesen Vortrag an insgesamt drei Terminen: am 11. September, am 30. September und am 13. November.

Am Samstag (12. September) laden Gamze Peters und Mazen Mohsen, ein ausgebildeter Sänger aus Syrien, zu einer interkulturellen Reise ins Glasperlenspiel ein. Beginn ist ebenfalls um 20 Uhr.