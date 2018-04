Drucken Mühlacker (p). Die Wirtschaftsförderung Mühlacker hat kürzlich zum ersten Unternehmerfrühstück in die Mühlacker Hauptfiliale der Sparkasse in der Bahnhofstraße eingeladen. Rund 30 Gäste aus Geschäftsführung und leitenden Positionen, insbesondere des verarbeitenden Gewerbes in Mühlacker, konnten die Veranstalter... »