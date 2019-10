Drucken Mühlacker (p). Rund 70 000 Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland außerhalb von Kliniken an einem Herzkreislaufstillstand, weil ihnen keiner hilft. Nur rund 15 Prozent der Bundesbürger helfen im Ernstfall, heißt es in einer Pressemitteilung der Regionalen Kliniken... »