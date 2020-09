Folgenreicher Griff zum Handy

Kornwestheim (p). Ein 34-jähriger Radfahrer ist am Freitag gegen 17 Uhr auf der Villeneuvestraße in Kornwestheim gestürzt. Laut Polizei wollte er während der Fahrt einen Anruf auf seinem Handy entgegennehmen, wodurch er die Kontrolle verlor und gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW prallte. Die Heckscheibe des Autos zersplitterte, sodass ein Schaden von rund 1000 Euro entstand. Der 34-Jährige wurde am Arm verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.