Flucht endet auf der A 81

Markgröningen (p). Am Mittwochabend hat sich ein 34-jähriger Autofahrer aus dem Rhein-Taunus-Kreis durch mehrere Kommunen eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Er konnte schließlich von der Polizei auf der Autobahn gestoppt und festgenommen werden.

Gegen 19 Uhr hatte ein Verkehrsteilnehmer in Asperg der Polizei einen schwarzen BMW mit Stuttgarter Kennzeichen gemeldet, der in Schlangenlinien auf der Berliner Straße unterwegs war. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Kornwestheim war ganz in der Nähe. Als die Beamten den BMW anhalten und kontrollieren wollten, gab der 34-Jährige Gas und flüchtete in Richtung Markgröningen.

Weitere Streifenbesatzungen von umliegenden Polizeirevieren nahmen die Verfolgung des 34-Jährigen auf, der auf seiner Flucht mehrmals rücksichtslos überholte und Fahrzeuglenker im Gegenverkehr gefährdete.

In Markgröningen kam es zu einem Kontakt zwischen dem BMW und einem Streifenwagen. Das Fluchtfahrzeug kam dabei kurz zum Stehen. Der Fahrer beschleunigte jedoch sofort wieder und auch mehrere Schüsse aus einer Polizeipistole auf die Reifen des BMW konnten ihn nicht davon abhalten.

Über Tamm fuhr er an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord auf die A 81 Richtung Stuttgart und konnte letztlich zwischen Ludwigsburg-Nord und Zuffenhausen gestoppt und festgenommen werden.

Nach den ersten Ermittlungen stellte sich der mutmaßliche Grund für seine Flucht heraus: Der 34-Jährige, der unter anderem schon wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten in Erscheinung trat, war alkoholisiert. Zudem war sein Fahrzeug nicht zugelassen und die Kennzeichenschilder am BMW waren bereits am 25. Dezember des vergangenen Jahres als gestohlen gemeldet worden. Zudem hat er noch eine Freiheitsstrafe von über einem Jahr zu verbüßen. Er wurde daher noch am Abend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Aufgrund der polizeilichen Einsatzmaßnahmen, um das Fluchtauto zu stoppen, war die Autobahn in Richtung Stuttgart ab 19.25 Uhr für wenige Minuten voll gesperrt. Eine Teilsperrung musste bis 21.10 Uhr aufrechterhalten werden. Der Verkehr staute sich über drei Kilometer.