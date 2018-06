Fliegende Fäuste bei Streit um Parkplatz

Ludwigsburg (p). Mutmaßlich war ein Parkplatz der Grund für eine Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern am Samstag gegen 13.15 Uhr in der Geisinger Straße in Ludwigsburg-Eglosheim. Während ein 50 Jahre alter Autofahrer im Begriff war, rückwärts auf einen freien Parkplatz

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen