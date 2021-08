Fit für das Studium an einer Fachhochschule

Drucken Polizei sucht Opfer von Trickdieb Besigheim (p). Ein Zeuge hat am Freitag vergangener Woche (6. August) auf dem Parkplatz eines Discounters in der Besigheimer Straße in Besigheim-Ottmarsheim einen Trickdiebstahl beobachtet und eingegriffen. Der Zeuge bemerkte gegen 12.35... »