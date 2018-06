Iptingen (p). In seiner Reihe „Natur und Bäuerliches Leben“ ist das Kommunale Kino Pforzheim am Samstag (2. Juni) auf dem Sonnenhaldenhof in Iptingen zu Gast. In der eigens hergerichteten Lagerhalle wird die Dokumentation „Das System Milch“ gezeigt. Neben einer Milchverkostung ab 19.30 Uhr durch Familie Bäuerle präsentieren weitere regionale Erzeuger ihre Produkte und werden kleine Leckerbissen gereicht. Beginn der Filmvorführung ist um 20 Uhr.