Tamm (p). Die Feuerwehr Tamm ist am Sonntagabend gegen 20.35 Uhr mit fünf Fahrzeugen in die Ulmer Straße in Tamm ausgerückt, nachdem dort ein ausgelöster Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden war. Die Einsatzkräfte stellten in der Wohnung eine Pfanne auf dem Herd fest. Diese hatte ein Bewohner auf dem Herd mutmaßlich vergessen und die Wohnung verlassen. Personen kamen nicht zu Schaden.