Farbschmierereien an Häusern und Auto

Ditzingen (p). Unbekannte Sprayer haben am Sonntag zwischen 17.15 und 18 Uhr in der Solitudestraße in Ditzingen an zwei nebeneinander stehenden Wohnhäuern insgesamt acht Briefkästen, Klingelschilder sowie die Mülltonnen beider Häuser mit blauer Farbe besprüht. Ein gegenüber Gebäude Nummer 8 geparktes Fahrzeug wurde mit grüner Farbe beschmiert. Zudem zerkratzten die Täter beide Türen auf der Beifahrerseite. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Telefon 0 71 56 / 4 35 20, entgegen.