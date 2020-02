Drucken Sachsenheim (p). Das Stadtmuseum Sachsenheim bietet am Sonntag (9. Februar) von 15 bis 16 Uhr eine abwechslungsreiche öffentliche Führung durch seine interaktive Römerausstellung an. Dort werden vor allem die einzigartigen Funde aus dem römischen Gutshof in Großsachsenheim... »