ENZKREIS (LE). Zum Familienabend der Landwirtschaft laden der Bauernverband, die Landfrauen, die Landjugend, der Verein landwirtschaftlicher Fachbildung und das Landwirtschaftsamt am Samstag (10. März) um 20 Uhr in die Gemeindehalle in Dürrn ein. Nach der Eröffnung durch das bäuerliche Bläserensemble folgen Sketche, Aufführungen, ein Tanz und Ehrungen. Für Tanzmusik sorgt die Sunshine-Band. Alle Landwirte mit Familien sind eingeladen.