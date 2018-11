Drucken Der Blumenschmuckwettbewerb des Obst- und Gartenbauvereins Großglattbach steht für die Gemeinsamkeit in dem Mühlacker Stadtteil. Am Samstagabend wurden in der TSV-Halle die Gewinner gekürt. Grossglattbach (vh). Die Atmosphäre ist ungezwungen, Kinder, Erwachsene und Senioren sind unter den... »